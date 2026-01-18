Покупка жилья в Молдове — это лотерея с высокими ставками: Люди рискуют остаться без квартир, потерять деньги и оказаться в многолетних судах

Критики указывают, что проблема носит системный характер. Государство перекладывает всю ответственность на граждан, предлагая «самим разбираться» в сложной правовой базе и проверках, тогда как эффективного превентивного контроля за застройщиками и продавцами нет. Нотариальное оформление и регистрация собственности формально обязательны, но не защищают от схем, которые становятся известны уже после сделки. В итоге рынок недвижимости функционирует по принципу «каждый сам за себя», а покупка жилья превращается не в инвестицию в безопасность, а в лотерею с высокими ставками.