Покупка жилья в Молдове — это лотерея с высокими ставками: Люди рискуют остаться без квартир, потерять деньги и оказаться в многолетних судах

Покупка квартиры в Молдове по-прежнему может обернуться финансовой катастрофой для граждан, предупреждают эксперты Expert-Grup. Несмотря на обилие законов и формальных процедур, рынок недвижимости остаётся насыщенным юридическими ловушками — от незавершённых объектов и скрытых обременений до расхождений в кадастре и продаж со стороны лиц без права распоряжения. В результате покупатели рискуют потерять деньги, оказаться в многолетних судах или вовсе лишиться приобретённого имущества.
Критики указывают, что проблема носит системный характер. Государство перекладывает всю ответственность на граждан, предлагая «самим разбираться» в сложной правовой базе и проверках, тогда как эффективного превентивного контроля за застройщиками и продавцами нет. Нотариальное оформление и регистрация собственности формально обязательны, но не защищают от схем, которые становятся известны уже после сделки. В итоге рынок недвижимости функционирует по принципу «каждый сам за себя», а покупка жилья превращается не в инвестицию в безопасность, а в лотерею с высокими ставками.
