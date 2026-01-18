Численность населения Башкирии за 35 лет выросла на 3,1%: однако оно стареет

По его словам, доля мужчин в общей численности населения осталась практически неизменной — 47,0% в 1989 году против 47,3% в 2024-м. При этом численность жителей республики за этот период выросла на 3,1% — с 3,943 до 4,064 миллиона человек. Профессор также отметил разницу в вовлеченности в трудовую деятельность: уровень участия мужчин в рабочей силе составляет 67,3%, женщин — 50,5%.