Численность населения Башкирии за 35 лет выросла на 3,1%: однако оно стареет

Демографическая структура населения Башкирии за 35 лет претерпела значительные изменения при сохранении гендерного баланса. Об этом заявил профессор Уфимского университета науки и технологий, член-корреспондент Академии наук республики Рустем Ахунов, проанализировав данные переписей 1989 и 2024 годов.
По его словам, доля мужчин в общей численности населения осталась практически неизменной — 47,0% в 1989 году против 47,3% в 2024-м. При этом численность жителей республики за этот период выросла на 3,1% — с 3,943 до 4,064 миллиона человек. Профессор также отметил разницу в вовлеченности в трудовую деятельность: уровень участия мужчин в рабочей силе составляет 67,3%, женщин — 50,5%.
Ключевым изменением Ахунов назвал старение населения. Удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился на 5,7 процентных пункта (с 17,3% до 23%). Одновременно доля лиц моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 7,1 п.п. — с 26,7% до 19,6%. Ученый напомнил, что с 2019 по 2028 год в России идет переходный период повышения пенсионного возраста, что также влияет на статистику.
Средний возраст занятого в экономике жителя республики в 2024 году составил 42 года. Более трети всей рабочей силы региона приходится на возрастную группу 30−39 лет.
