Ричмонд
+5°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабиб сообщил о взаимной неприязни Умара Нурмагомедова и Петра Яна

Бывший чемпион UFC сообщил о возможном бое между спортсменами.

Источник: Аргументы и факты

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, говоря о Петре Яне и Умаре Нурмагомедове, сообщил, что между спортсменами есть взаимная неприязнь.

«Они не из одной команды. И у них есть некая неприязнь друг к другу», — приводит его слова в своем Telegram-канале телеканал UDAR.

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бойцы не скрывают это в высказываниях друг о друге, при этом оба находятся в топе дивизиона.

«Умар в топе. Петр сейчас чемпион. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал экс-чемпион.

Напомним, в декабре Ян одолел грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе и забрал титул в легчайшем весе.

Умар Нурмагомедов занимает второе место в этой весовой категории. В ночь с 24 на 25 января он проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейдо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.

Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к основателю Telegram Павлу Дурову в соцсети с приглашением на совместную тренировку.