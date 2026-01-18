Хабиб сообщил о взаимной неприязни Умара Нурмагомедова и Петра Яна

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, говоря о Петре Яне и Умаре Нурмагомедове, сообщил, что между спортсменами есть взаимная неприязнь.
«Они не из одной команды. И у них есть некая неприязнь друг к другу», — приводит его слова в своем Telegram-канале телеканал UDAR.
Хабиб Нурмагомедов рассказал, что бойцы не скрывают это в высказываниях друг о друге, при этом оба находятся в топе дивизиона.
«Умар в топе. Петр сейчас чемпион. Я надеюсь, что они подерутся и выяснят, кто лучше», — сказал экс-чемпион.
Напомним, в декабре Ян одолел грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 232 в Лас-Вегасе и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе и забрал титул в легчайшем весе.
Умар Нурмагомедов занимает второе место в этой весовой категории. В ночь с 24 на 25 января он проведет поединок против бразильца Дейвисона Фигерейдо на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе.
Ранее Хабиб Нурмагомедов обратился к основателю Telegram Павлу Дурову в соцсети с приглашением на совместную тренировку.