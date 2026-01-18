Трамп и генсек НАТО провели разговор о ситуации в Гренландии и Арктике

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марко Рютте провели разговор о ситуации в Гренландии. Об этом Рютте написал на своей странице в соцсетях.
Стороны поговорили о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике.
«Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на предстоящей неделе», — написал Рютте.
Ранее государства НАТО выступили с заявлением после угроз Трампа о введении пошлин из-за Гренландии. Европейские страны заявили, что государства выражают солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Они намерены решительно отстаивать свой суверенитет.
