Трамп и генсек НАТО провели разговор о ситуации в Гренландии и Арктике

Трамп и Рютте обсудили ситуацию с Гренландией и намерены встретиться.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марко Рютте провели разговор о ситуации в Гренландии. Об этом Рютте написал на своей странице в соцсетях.

Стороны поговорили о ситуации с безопасностью в Гренландии и Арктике.

«Мы продолжим работать над этим, и я с нетерпением жду встречи с ним в Давосе позже на предстоящей неделе», — написал Рютте.

Ранее государства НАТО выступили с заявлением после угроз Трампа о введении пошлин из-за Гренландии. Европейские страны заявили, что государства выражают солидарность с Королевством Дания и населением Гренландии. Они намерены решительно отстаивать свой суверенитет.

Сайт KP.RU писал о введении Трампом пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

