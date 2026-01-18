Ричмонд
Роспотребнадзор напомнил жителям Дона, как безопасно окунаться на Крещение

Роспотребнадзор Ростовской области напомнил правила крещенских купаний в проруби.

Источник: Комсомольская правда

В управление Роспотребнадзора по Ростовской области напомнили жителям региона правила безопасности на крещенских купаниях и при купании в проруби в праздник Крещения Господня. Ведомство призвало выбирать только оборудованные места и учитывать противопоказания.

— Отказаться от купания, если имеются противопоказания, в том числе хронические заболевания, беременность, возраст до семи лет, а также старше 65 лет, — говорится в памятке.

Роспотребнадзор уточняет, что окунаться нужно только в санкционированных купелях, а воду из места купания нельзя использовать для питья. Новичкам советуют не нырять с головой и не задерживаться в холодной воде дольше 10−30 секунд.

После купания рекомендуют согреться движением, надеть махровый халат, переодеться в сухое и выпить горячий чай.

Перед окунанием стоит сделать разминку и поесть за два-три час. А алкоголь до и во время купания ведомство просит исключить.

