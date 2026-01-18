Пушилин: ВС РФ осталось около 30 километров до Славянска

Российской армии осталось пройти около 30 километров до Славянска. Об этом в воскресенье, 18 января, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
— Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
18 января Министерство обороны РФ отчиталось, что российские войска нанесли удары по предприятиям по сборке беспилотников, а также по объектам энергетики и транспорта, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины.
За день до этого стало известно, что российские военные освободили Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области.
13 января в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ.
Ранее ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.