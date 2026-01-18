Ричмонд
Пушилин: ВС РФ осталось около 30 километров до Славянска

Российской армии осталось пройти около 30 километров до Славянска. Об этом в воскресенье, 18 января, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

— Славянское, краснолиманское направление, скажем так. После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров до самого Славянска, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

18 января Министерство обороны РФ отчиталось, что российские войска нанесли удары по предприятиям по сборке беспилотников, а также по объектам энергетики и транспорта, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины.

За день до этого стало известно, что российские военные освободили Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области.

13 января в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли массированный удар, в том числе ракетами «Орешник», по критическим объектам Украины в ответ на атаку Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина.

Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
