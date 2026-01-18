В опасности оказались взрослые и дети: Бастрыкин требует доложить о собаках, терроризирующих уфимцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за многолетней проблемы с безнадзорными собаками в Уфе. В центре внимания оказалась ситуация в Советском районе, где, по данным, опубликованным в соцсетях, долгое время обитает крупная стая бездомных животных, проявляющих агрессию к местным жителям, в том числе к детям.