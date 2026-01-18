Минимум 15 человек погибли в лесных пожарах на юге Чили

На юге Чили из-за сильнейших лесных пожаров погибло по меньшей мере 15 человек, как сообщил министр общественной безопасности Луис Кордеро в эфире радиостанции Bio-Bio.
Большинство погибших, 14 человек, находились в регионе Био-Био. Ещё один человек погиб в регионе Ньюбле. В связи с трагедией министр внутренних дел Чили Альваро Элисальде объявил чрезвычайное положение в этих районах.
Пожар начался в субботу вечером из-за очень сухой и жаркой погоды. Спасатели выявили 25 мест, где огонь был особенно сильным, и большинство из них находятся в Ньюбле. Власти попросили людей не игнорировать предупреждения экстренных служб и эвакуироваться, если таковы распоряжения.
Ранее KP.RU сообщил, что самыми сильными лесными пожарами за последнее время стали возгорания в Лос-Анджелесе в 2025 году. Из-за них страна потеряла минимум 80 млрд долларов.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS Фото: REUTERS.