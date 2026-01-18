Минимум 15 человек погибли в лесных пожарах на юге Чили

Пожар начался в субботу вечером из-за очень сухой и жаркой погоды. Спасатели выявили 25 мест, где огонь был особенно сильным, и большинство из них находятся в Ньюбле. Власти попросили людей не игнорировать предупреждения экстренных служб и эвакуироваться, если таковы распоряжения.