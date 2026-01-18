Аномальные морозы до минус 36 градусов обрушатся на Центральную Россию

На Центральную Россию надвигаются аномальные морозы до минус 36 градусов.
Арктический холод сначала достигнет республики Коми и Пермского края 20 января, а затем ледяной фронт распространится на все Поволжье и Центральную Россию. Температура будет на 10−15 градусов ниже климатической нормы.
Метеорологи называют это явление «ультраполярным вторжением» или «смещением арктического ядра». В отличие от обычных атлантических циклонов, антициклон принесет сухой и экстремально холодный воздух. Также ожидается высокое атмосферное давление — «барометрическая гора», передает 360.ru.
Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что зима в феврале в Москве ожидается теплой, поэтому и весна может прийти раньше обычного.
Также Макарова предупредила, что в ближайшее время москвичей ожидают настоящие крещенские морозы. Она отметила, что 19 января температура может опуститься до минус 20−25 градусов.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Крещенскую ночь, 19 января, в Москве ожидаются снег и температура до минус 13 градусов, по области — около минус 15 градусов.