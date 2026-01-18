Минобразования назвало самые популярные специальности среднего специального и профтехобразования в Беларуси

Помимо этого, Петрова обратила внимание на рост интереса к поступлению юных белорусов в такие учреждения образования. Так, на уровне среднего специального образования обучаются около 120 тысяч человек, а на уровне профтехобразования — свыше 71 тысяч. В 2023-м эти цифры были, соответственно, 108 тысяч и 60 тысяч.