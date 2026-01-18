Минобразования назвало самые популярные специальности среднего специального и профтехобразования в Беларуси

Замначальника главного управления профобразования — начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Минобразования Александра Петрова назвала БелТА самые популярные специальности среднего специального и профтехобразования в Беларуси.
По ее словам, на обоих уровнях образования максимальный объем подготовки ведется по специальностям инженерной, обрабатывающей и строительной отраслей. А при получении среднего специального образования вслед за этой тройкой идут профили в сферах здравоохранения и соцзащиты, а также сельского, лесного, рыбного хозяйства, ветеринарии и педагогики.
Помимо этого, Петрова обратила внимание на рост интереса к поступлению юных белорусов в такие учреждения образования. Так, на уровне среднего специального образования обучаются около 120 тысяч человек, а на уровне профтехобразования — свыше 71 тысяч. В 2023-м эти цифры были, соответственно, 108 тысяч и 60 тысяч.
