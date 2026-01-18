Сотни уфимцев останутся без горячей воды посреди января: все из-за «технической необходимости»

Управление жилищного хозяйства Уфы проинформировало граждан о плановых отключениях горячего водоснабжения, связанных с технической необходимостью завтра — 19 января.
В Калининском районе отключения коснутся двух групп домов:
— с 10:00 до 12:00 горячая вода будет отключена по адресам: ул. Первомайская, 42, 44, 44/1, 46; ул. Победы, 12, 12/1; ул. Невского, 7, 9, 11.
— с 10:00 до 13:55 отключение произойдет по адресам: ул. Интернациональная, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165; ул. Вострецова, 3, 5, 7, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11, 13; ул. Хакимова, 4, 6, 8; ул. Орджоникидзе, 12, 14, 16, 18, 18/1, 18/2, 20/1, 22.
В Орджоникидзевском районе горячую воду отключат с 11:00 до 13:00 по одному адресу: ул. Шота Руставели, 28/1.
