Ученые открыли настоящие неожиданные причины одиночества

В исследовании участвовали более 17 тысяч человек из Великобритании и Германии. На момент начала эксперимента жителям двух стран исполнилось 16 лет, у них не было опыта отношений. Участников исследования ежегодно опрашивали. Им задавали вопросы, направленные на выявление их характеристик, качеств и социально-демографических факторов.