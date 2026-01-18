Ричмонд
Ученые открыли настоящие неожиданные причины одиночества

Исследователи выяснили, что у людей, которые живут с друзьями, может быть больше шансов скорее найти партнера.

Источник: Аргументы и факты

Группа исследователей Цюрихского университета определила факторы, которые влияют на быстрый или медленный поиск партнера, пишет Daily Mail.

В исследовании участвовали более 17 тысяч человек из Великобритании и Германии. На момент начала эксперимента жителям двух стран исполнилось 16 лет, у них не было опыта отношений. Участников исследования ежегодно опрашивали. Им задавали вопросы, направленные на выявление их характеристик, качеств и социально-демографических факторов.

«Анализ показал, что среди тех, кто дольше оставался одиноким, были люди с более высоким уровнем образования. Проживание с родителями было связано с большей вероятностью остаться одиноким. Мужчины также дольше оставались одинокими», — сказано в материале.

При этом исследователи выяснили, что у людей, которые живут с друзьями или соседями по квартире, может быть больше шансов скорее найти партнера.

Ранее психолог Дмитрий Мыскин назвал фразы, которые могут разрушить отношения.