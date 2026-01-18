Семь человек погибли в ДТП в Уфе

Мэрия Уфы со ссылкой на данные Госавтоинспекции представила тревожную статистику аварийности с участием пешеходов за десять месяцев. Как сообщают чиновники, в столице Башкирии произошло 303 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 304 человека. К сожалению, семь из них погибли.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что в 64 авариях пострадали дети. В ведомстве подчеркивают, что пешеходы остаются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, и любая ошибка на дороге для них может обернуться тяжелыми травмами.
В связи с этим городские власти совместно с ГАИ напоминают о важности соблюдения правил и взаимного уважения на дороге. В частности, для многих пешеходов и водителей может оказаться полезным знание сигналов регулировщика.
