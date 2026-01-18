Семь человек погибли в ДТП в Уфе

Мэрия Уфы со ссылкой на данные Госавтоинспекции представила тревожную статистику аварийности с участием пешеходов за десять месяцев. Как сообщают чиновники, в столице Башкирии произошло 303 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 304 человека. К сожалению, семь из них погибли.