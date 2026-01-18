Berlingske: США тайно пытались разведать данные о военных объектах в Гренландии

В 2025 году США пытались узнать информацию о всех военных объектах в Гренландии. Их интересовали военные базы, порты и аэродромы. Само собой, они делали это без разрешения датского министерства обороны, МИДа и других органов. Об этом пишет газета Berlingske, ссылаясь на документы датских военных и оборонных ведомств.
Американцы собирали данные тайно. Как отмечает Berlingske, датское министерство обороны, якобы, сразу узнало о действиях США. Газета подчеркивает, что эти данные могли бы помочь в планировании возможного нападения или вторжения на остров.
Согласно публикации, Данию сильно обеспокоили действия американцев, и они начали пытаться протестовать через тайные каналы связи. Не хотели поднимать шум публично. Также отмечено, что документы перед публикацией подверглись строжайшей цензуре.
