В Санкт-Петербурге оборудовали 17 мест для крещенских купаний

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Санкт-Петербурге оборудовано 17 мест для крещенских купаний, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
«19 января православные верующие празднуют Крещение Господне или Богоявление. В Петербурге 18 и 19 января будут оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний», — говорится в сообщении.
Безопасность верующих обеспечивает группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка 100 человек личного состава Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга, МЧС. Также будут дежурить медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.
Температура воздуха в настоящее время в Северной столице составляет минус 2,5 градуса мороза.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.