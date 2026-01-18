«МотоВелоЗавод» выпустил партию электровелогибридов на мотоциклетных колесах

Директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько рассказал телеканалу СТВ, что предприятие придумало, разработало и выпустило партию электровелогибридов на мотоциклетных колесах.
Речь про модель AIST e-MIX.
«Мы сделали велосипед. Он похож на мотоцикл. У него вместо бака — аккумуляторная батарея. Он выглядит как мотоцикл, но на педалях — это электровелогибрид. То есть можно крутить педали и можно ехать на электромоторе», — сказал Манько.
Кстати, у интернет-магазине предприятия AIST e-MIX стоит 18 января 2026-го 2868,3 рубля. Это акционная цена — изначальная была 3187 рублей.
