«МотоВелоЗавод» выпустил партию электровелогибридов на мотоциклетных колесах

«Мы сделали велосипед. Он похож на мотоцикл. У него вместо бака — аккумуляторная батарея. Он выглядит как мотоцикл, но на педалях — это электровелогибрид. То есть можно крутить педали и можно ехать на электромоторе», — сказал Манько.