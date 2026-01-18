Ричмонд
«МотоВелоЗавод» выпустил партию электровелогибридов на мотоциклетных колесах

«МотоВелоЗавод» сказал про выпуск электровелогибридов.

Источник: Комсомольская правда

Директор ООО «МотоВелоЗавод» Сергей Манько рассказал телеканалу СТВ, что предприятие придумало, разработало и выпустило партию электровелогибридов на мотоциклетных колесах.

Речь про модель AIST e-MIX.

«Мы сделали велосипед. Он похож на мотоцикл. У него вместо бака — аккумуляторная батарея. Он выглядит как мотоцикл, но на педалях — это электровелогибрид. То есть можно крутить педали и можно ехать на электромоторе», — сказал Манько.

Кстати, у интернет-магазине предприятия AIST e-MIX стоит 18 января 2026-го 2868,3 рубля. Это акционная цена — изначальная была 3187 рублей.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил об усилении холодного антициклона с центром над Беларусью на неделе с 19 по 25 января. А климатолог объяснил, почему в Беларусь пришли морозы в 2026 впервые за пять лет.

Минсвязи же сказало, что произошло с качеством связи в Беларуси из-за коронавируса.

А министр ЖКХ Геннадий Трубило сказал об ожидаемом в 2026 году повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Также ЖКХ сказало, должен ли мусоровоз забирать пакеты с мусором вокруг контейнера.

