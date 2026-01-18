Ричмонд
Власти Петербурга просят не купаться на Крещение в необорудованных местах

Администрация Петербурга просит не купаться на Крещение в необорудованных местах.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга просят жителей воздержаться от купания в Крещение в необорудованных местах, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

«Рекомендуется соблюдать меры предосторожности, а также воздержаться от проведения обряда в местах, не оборудованных и не подготовленных в соответствии с требованиями безопасности, а также при отсутствии сотрудников, отвечающих за безопасность», — говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал жителей пользоваться только официальными купелями.

«В местах, организованных городом, созданы все условия, чтобы петербуржцы могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья», — обратился губернатор к петербуржцам.

В Петербурге оборудованы 17 мест для традиционных крещенских купаний. Безопасность верующих обеспечивает группировка сил и средств в составе 24 единиц техники и порядка ста человек личного состава Поисково-спасательной службы Санкт‑Петербурга, МЧС. Также здесь дежурят медики, добровольцы и волонтеры-спасатели.

Температура воздуха в настоящее время в Северной столице составляет минус 2,5 градуса.

