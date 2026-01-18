Правильно, Ови: отказ Овечкина поддержать ЛГБТ вызвал бурную реакцию

Российский форвард клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался использовать радужную ленту для обмотки клюшки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерс», что вызвало активную реакцию со стороны политиков и болельщиков.
Что произошло?
Как сообщают североамериканские СМИ, Овечкин вышел на предматчевую разминку с обычной обмоткой белого цвета. При этом отдельные игроки обеих команд использовали радужные ленты в рамках акции лиги.
Матч между «Вашингтоном» и «Флоридой» завершился поражением столичного клуба со счетом 2:5. Александр Овечкин результативными действиями не отметился.
Ранее в НХЛ неоднократно проходили акции в поддержку ЛГБТ*-сообщества. В сезоне 2022/2023 лига рекомендовала игрокам надевать радужные свитеры перед матчами, однако после отказа ряда хоккеистов, в том числе российских, обязательный формат таких акций был отменен. Использование радужной обмотки клюшек сначала также запрещали, но позднее вновь разрешили.
Кто поддержал?
Отказ Овечкина поддержала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. В беседе с aif.ru она заявила, что считает решение хоккеиста правильным.
«Так себе акция, если честно. Больше воспринимается как оскорбление. Александр Овечкин — один из тех, кто принципиально не участвует в таких акциях, при этом он занимается благотворительностью, помогает детям», — сказала Журова.
По ее словам, участие в подобных мероприятиях не должно быть обязательным, а у спортсменов должно оставаться право следовать собственным убеждениям.
Как отреагировали?
Решение Овечкина активно обсуждали пользователи соцсетей. В комментариях болельщики выражали поддержку российскому форварду и отмечали его право на личную позицию.
Среди откликов звучали, в частности, такие оценки:
«Лучший в мире может себе позволить», — написал один из пользователей.
«Саня — лучший. Не поддался на провокацию», — отметили в комментариях.
«Ну правильно сделал, Ови», — поддержали хоккеиста болельщики.
«Правильно сделал. У каждого должно быть право не участвовать в том, что ему навязывают», — добавили другие пользователи.
Какой был бэкграунд в НХЛ?
Акции Pride Night («Ночь гордости») в НХЛ проводятся не первый сезон. По традиции команды выходят на разминку в форме с радужной символикой. Одним из первых российских хоккеистов, отказавшихся участвовать в таких мероприятиях, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, сославшийся на религиозные убеждения. Тогда клуб не стал применять к нему санкции.
Позднее от участия в подобных акциях начали отказываться и другие хоккеисты, а в отдельных случаях — целые команды. Так, «Миннесота Уайлд», за которую выступает российский нападающий Кирилл Капризов, отказалась выходить на разминку в радужных свитерах. Аналогичное решение принимали и другие клубы НХЛ, в том числе с участием российских игроков.
В лигах подчеркивали, что участие в подобных акциях носит добровольный характер, а клубы заявляли о поддержке права спортсменов уважительно выражать собственные убеждения.
*ЛГБТ — экстремистское движение, запрещенное в РФ.