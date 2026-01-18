Правильно, Ови: отказ Овечкина поддержать ЛГБТ вызвал бурную реакцию

Акции Pride Night («Ночь гордости») в НХЛ проводятся не первый сезон. По традиции команды выходят на разминку в форме с радужной символикой. Одним из первых российских хоккеистов, отказавшихся участвовать в таких мероприятиях, стал защитник «Филадельфии» Иван Проворов, сославшийся на религиозные убеждения. Тогда клуб не стал применять к нему санкции.