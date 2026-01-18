Ученые выяснили, что COVID-19 меняет микроструктуру мозга

COVID-19 способен вызывать изменения в микроструктуре головного мозга даже после полного выздоровления. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гриффита, передает «Газета.Ru».
Ученые провели МРТ-обследование 47 человек, включая пациентов с длительным COVID-19, полностью выздоровевших и здоровых добровольцев. Исследование выявило изменения в уровне миелина и целостности белого вещества в двигательной коре и области, связанной с памятью.
У людей с постковидным синдромом также были обнаружены нарушения микроструктуры в мозжечке и стволе мозга, что может быть связано с постоянной усталостью. Химический анализ показал снижение уровня глутамина и повышение N-ацетил-аспартата, что указывает на метаболический стресс.
Примечательно, что изменения мозговых тканей были выявлены и у переболевших без остаточных симптомов. Это свидетельствует о том, что даже легкое или бессимптомное течение болезни может сопровождаться перестройкой в определенных областях мозга.
