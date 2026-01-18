Ученые выяснили, что COVID-19 меняет микроструктуру мозга

У людей с постковидным синдромом также были обнаружены нарушения микроструктуры в мозжечке и стволе мозга, что может быть связано с постоянной усталостью. Химический анализ показал снижение уровня глутамина и повышение N-ацетил-аспартата, что указывает на метаболический стресс.