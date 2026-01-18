Присоединение Гренландии к Соединённым Штатам может повлиять на позицию американской администрации и привести к признанию референдума о статусе Крыма. Так считает Алессандро Бертольди, директор итальянского Института Милтона Фридмана, о чем он сказал РИА Новости.
По мнению Бертольди, если Америка будет продолжать настаивать на включении Гренландии в состав США, то, вероятно, Белый дом начнёт искать законные способы согласования этого вопроса с Евросоюзом и Данией. Один из вариантов — проведение референдума на острове, который будет учитывать принцип самоопределения народов.
«Однако если это произойдет, это также изменит оценку США крымского референдума 2014 года», — считает Бертольди.
Гренландия является частью Датского королевства, но Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу её присоединения к США. Власти Дании и Гренландии на словах опасаются возможных попыток захвата острова, но сделать ничего, фактически, не пытаются.
