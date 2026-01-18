Бертольди: Присоединение Гренландии к США поменяет позицию Запада по Крыму

По мнению Бертольди, если Америка будет продолжать настаивать на включении Гренландии в состав США, то, вероятно, Белый дом начнёт искать законные способы согласования этого вопроса с Евросоюзом и Данией. Один из вариантов — проведение референдума на острове, который будет учитывать принцип самоопределения народов.