Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести на цифровую платформу в 2028 году

В России планируют внедрить онлайн-информирование и взыскание задолженностей за коммунальные услуги с использованием цифровой платформы ГИС ЖКХ в 2028 году.
К февралю 2028 года в стране планируется принятие федерального закона, который закрепит использование государственной информационной системы ГИС ЖКХ в качестве основной цифровой платформы для уведомления граждан о текущей и просроченной задолженности за коммунальные услуги, а также для формирования документов по ее взысканию в судебном и внесудебном порядке.
Эксперимент по онлайн-информированию и взысканию долгов за ЖКХ стартовал в России в 2025 году. Он проводится на добровольной основе для граждан и организаций ЖКХ в 17 регионах страны, перечень которых утвержден Минстроем.
Согласно правительственным документам, цель эксперимента заключается в повышении осведомленности граждан о наличии задолженности, снижении нагрузки на мировых судей при вынесении судебных приказов и сокращении сроков взыскания долгов.
Мировые судьи смогут получать из ГИС ЖКХ электронные заявления о взыскании задолженности со всеми необходимыми данными, что позволит отказаться от бумажных запросов в различные ведомства, передает ТАСС.
Председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил правительству приостановить плановую индексацию тарифов на ЖКХ в 2026 году. Он выразил обеспокоенность перспективой значительного увеличения коммунальных платежей для россиян.