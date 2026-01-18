Взыскание долгов за ЖКХ планируют перевести на цифровую платформу в 2028 году

К февралю 2028 года в стране планируется принятие федерального закона, который закрепит использование государственной информационной системы ГИС ЖКХ в качестве основной цифровой платформы для уведомления граждан о текущей и просроченной задолженности за коммунальные услуги, а также для формирования документов по ее взысканию в судебном и внесудебном порядке.