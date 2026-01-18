Ричмонд
В Запорожской области подготовили пять мест для крещенских купаний

Балицкий: в Запорожской области подготовили 5 мест для крещенских купаний.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. В Запорожской области подготовлены пять мест для крещенских купаний, а в 15-километровой зоне богослужения пройдут без прихожан с целью безопасности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Несмотря на все попытки противника нарушить нашу мирную жизнь, Запорожская область встретит большой православный праздник Крещения Господня. В период празднования Крещения будут усилены меры безопасности, а утренние и вечерние службы и освящение воды будут проводиться с учетом комендантского часа… В пяти местах будут организованы крещенские купания», — написал губернатор в канале в Мах.

В частности, места для купания будут в Мелитополе — озеро Горячка; село Терпенье — источники; город Бердянск — городской пляж № 1; пгт Весёлое — центральный парк, возле купели; город Приморск — на улице Курортной, центральный пляж.

В городе Токмаке, а также в храмах, находящихся на расстоянии менее 15 километров от линии боевого соприкосновения либо от береговой линии Каховского водохранилища, праздничные церковные службы будут проводиться без прихожан. Богослужения с прихожанами пройдут в храмах, расположенных на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.

Губернатор поблагодарил епископа Бердянского и Приморского Петра за понимание в вопросе введения дополнительных мер в прифронтовых районах для обеспечения безопасности верующих.