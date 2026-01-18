Боец UFC Чимаев опубликовал фотографию с Адамом Кадыровым

Боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в соцсети совместную фотографию с секретарем безопасности Чечни и сыном главы республики Адамом Кадыровым.
На черно-белой фотографии Хамзат Чимаев стоит рядом с Адамом Кадыровым. Снимок сопровождается подписью на чеченском языке: «Пока мы верим, с нами ничего плохо не случится».
Сейчас Хамзату Чимаеву 31 год. В августе он стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе. Всего в активе спортсмена 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах.
Отметим, до этого момента ряд Telegram-каналов опубликовали неподтвержденную информацию о якобы лечении Адама Кадырова после ДТП в Грозном с участием его кортежа.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео со своим сыном на фоне появившихся слухов.