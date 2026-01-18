В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний

Так, в Махачкале в 21.30 мск от Свято-Успенского кафедрального собора отправится специально выделенный транспорт к городскому пляжу «Березка», где в 22.00 архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершит Чин великого освящения вод Каспийского моря. Здесь будут организованы палатки для желающих совершить традиционное погружение. После окончания купаний всех желающих доставят до территории Собора.