В Дагестане подготовили три площадки для крещенских купаний

МАХАЧКАЛА, 18 янв — РИА Новости. Две локации для крещенских купаний организованы для жителей в Дагестане — в Махачкале и Кизляре, еще одна площадка подготовлена для военнослужащих Каспийской флотилии, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий республики.
«К крещенским купаниям подготовлены две площадки: в Махачкале и Кизляре. На местах будут дежурить спасатели МЧС и врачи скорой помощи», — рассказали в министерстве.
Кроме того, отдельную площадку организовали для военнослужащих на базе Каспийской флотилии.
Так, в Махачкале в 21.30 мск от Свято-Успенского кафедрального собора отправится специально выделенный транспорт к городскому пляжу «Березка», где в 22.00 архиепископ Махачкалинский и Дербентский Варлаам совершит Чин великого освящения вод Каспийского моря. Здесь будут организованы палатки для желающих совершить традиционное погружение. После окончания купаний всех желающих доставят до территории Собора.
Согласна сервису «Яндекс. Погода», в Махачкале в это время температура воздуха около нуля градусов, в Кизляре — минус один.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.