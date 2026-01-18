Nature: красные точки в космосе являются «самой мощной силой во Вселенной»

Учёные разгадали одну из величайших тайн Вселенной, установив, что представляют собой маленькие красные точки в глубоком космосе. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Сотрудники Копенгагенского университета, рассмотрев снимки космического телескопа Джеймс Уэбб выяснили, что эти красные точки на самом деле являются «самой мощной силой в природе».
Согласно исследованию точки представляют собой сверхмассивные чёрные дыры, скрытые в «коконах из ионизированного газа».
По мере того как эти молодые чёрные дыры поглощают свой кокон, вращающаяся материя выделяет огромное количество тепла и излучения, которые проходят сквозь газовое облако.
«Мы запечатлели молодые чёрные дыры в разгар их роста на стадии, которую мы раньше не наблюдали. Плотный газовый кокон вокруг них обеспечивает их топливом, необходимым для очень быстрого роста», — рассказал ведущий автор исследования профессор Дарах Уотсон.
Несмотря на то, что это одни из самых маленьких чёрных дыр, когда-либо обнаруженных, они всё равно в 10 млн раз массивнее Солнца, а их диаметр превышает 6,2 млн миль (10 млн км).
Ранее стало известно, что учёные зафиксировали момент пробуждения сверхмассивной черной дыры.