Ростовская область вошла в топ-10 регионов по темпам догазификации

Ростовская область ускорила догазификацию и расширяет список получателей выплат.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область вошла в десятку регионов-лидеров по темпам догазификации. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Волгодонска.

— Государственные программы по бесплатному подведению газа к границам частных домовладений и социальных объектов в уже газифицированных населенных пунктах на Дону будут продолжены, — подчеркнул председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

Речь идет о догазификации — когда газ доводят до границы участка в населенных пунктах, где сети уже есть. Для жителей это часто главный «порог»: после подключения остаются расходы внутри участка и дома.

В Ростовской области также компенсируют часть затрат на газификацию — можно вернуть до 100 тысяч рублей, уточняется в сообщении. Поддержку получают разные категории жителей, в том числе участники СВО и их семьи, ветераны Великой Отечественной войны, одинокие пожилые люди, многодетные семьи и другие.

