ИКИ РАН: На Солнце происходит вспышка высшего балла Х

3 января ученые зафиксировали первую в 2026 году магнитную бурю. По их данным, явление началось примерно в 23:00 2 января. Астрономы предполагают, что там произошло как минимум две вспышки высшего X-класса. Изучение явления затруднено, поскольку активный центр находится на обратной стороне Солнца, и большая часть энергии оказалась заблокирована.