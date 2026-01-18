ИКИ РАН: На Солнце происходит вспышка высшего балла Х

На Солнце происходит вспышка высшего балла X. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН (XRAS).
— Вспышка — в области 4341 — в центре видимого солнечного диска напротив Земли. Крупные взрывы в начале года на обратной стороне Солнца были здесь же, — написали в Telegram-канале лаборатории.
3 января ученые зафиксировали первую в 2026 году магнитную бурю. По их данным, явление началось примерно в 23:00 2 января. Астрономы предполагают, что там произошло как минимум две вспышки высшего X-класса. Изучение явления затруднено, поскольку активный центр находится на обратной стороне Солнца, и большая часть энергии оказалась заблокирована.
27 декабря на восточном краю Солнца утром зарегистрировали крупную вспышку класса M5.1, которая стала самой сильной с 8 декабря. Мощность явления составила около 50 процентов от порога высшего балла X.
12 декабря стало известно, что от Солнца за 24 часа оторвался крупный протуберанец. Торнадо из плазмы поднималось над поверхностью звезды, после чего отрывалось от нее, растворяясь в космосе.