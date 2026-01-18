В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости. В Смоленской области в мороз до −24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
«Откроются 33 официальных, специально оборудованных мест для купания. С 22.00 начинается обряд освящения, а затем начнется купание», — сказали в ведомстве, уточнив, что в самом Смоленске откроются две купели.
Представитель регионального главка рассказала РИА Новости, что сейчас в Смоленске мороз в 15 .
Согласно официальному сообщению ГУ МЧС, регион пребывает под влиянием аномально-холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха сохраняется на 7−10 градусов ниже климатической нормы.
«Ночью ожидается преимущественно без осадков, местами возможны слабые туманы и изморозь. Минимальная температура воздуха по области опустится до −15°С…-20°С, а местами и до −24°С. В Смоленске температура ночью составит −18°С…-20°С», — говорится в сообщении.