Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленской области купели откроются в мороз до минус 24 градусов

В Смоленской области в мороз до −24°С откроются 33 купели.

Источник: © РИА Новости

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв — РИА Новости. В Смоленской области в мороз до −24°С откроются 33 купели, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

«Откроются 33 официальных, специально оборудованных мест для купания. С 22.00 начинается обряд освящения, а затем начнется купание», — сказали в ведомстве, уточнив, что в самом Смоленске откроются две купели.

Представитель регионального главка рассказала РИА Новости, что сейчас в Смоленске мороз в 15 .

Согласно официальному сообщению ГУ МЧС, регион пребывает под влиянием аномально-холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха сохраняется на 7−10 градусов ниже климатической нормы.

«Ночью ожидается преимущественно без осадков, местами возможны слабые туманы и изморозь. Минимальная температура воздуха по области опустится до −15°С…-20°С, а местами и до −24°С. В Смоленске температура ночью составит −18°С…-20°С», — говорится в сообщении.