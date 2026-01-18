Ричмонд
Пезешкиан: Нападение США на Хаменеи будет расцениваться как начало войны

Иран дал понять, как ответит США в случае покушения на жизнь верховного лидера.

Источник: Комсомольская правда

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан предупредил американцев о возможных последствиях нападения на верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

«Нападение на верховного лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне против иранского народа», — написал он.

Пезешкиан подчеркнул, что главные проблемы, с которыми сталкиваются иранцы, вызваны агрессивной внешней политикой западных стран. В частности, он выделил США как главный источник этой враждебности, которая серьезно влияет на внутреннюю и внешнюю политику Ирана.

Ранее KP.RU сообщил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил протестующих в Иране в действиях по указке президента США Дональда Трампа. Хаменеи заявил, что Трамп, поддерживая иранские протесты, действует в своих интересах и безразличен к судьбе иранцев.

