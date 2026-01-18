В Брянской области в Крещенский сочельник ожидается до −25 градусов

ТУЛА, 18 дек — РИА Новости. Температура воздуха в Крещенский сочельник упадет до −25 градусов при прояснениях в Брянской области, говорится на сайте МЧС России по региону.
«Девятнадцатого января на территории Брянской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западный 4−9 метров в секунду. Температура воздуха ночью от −20ºC до −15ºC, при прояснениях до −25ºC, днем от −12ºC до −7ºC», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Крещенскую ночь будут функционировать 45 мест для купания в 23 муниципалитетах региона, однако их количество может быть изменено, исходя из погоды и оперативной обстановки. В самом Брянске площадки для массовых купаний не предусмотрены.
Уточняется, что для обеспечения безопасности и порядка в местах для купания задействованы спасатели, сотрудники полиции и органов местного самоуправления.