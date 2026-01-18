В Молдове начинает стремительно теплеть, но днем еще «минус»: Дикие морозы остались только по ночам, а к четвергу синоптики обещают снегопад

Самое время рассказать о погодке на завтра, 19 января. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают до 9 градусов ниже ноля, утром сохранятся ночнвые температурные значения.
Днем ожидается до −7 градусов, переменная облачность, но без осадков. Вечером будет 8 градусов мороза.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 5−6 метров в сеокунду, а относительная влажность — 55%.
Начинает стремительно теплеть, но днем еще, все-таки, «минус»: Дикие морозы остались только по ночам, а к четвергу синоптики обещают снегопад.
