На Солнце зафиксирована первая в году вспышка высшего класса X: потоки солнечной плазмы уже летят к Земле

Солнечные вспышки бывают разных уровней мощности. Они обозначаются буквами A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка — это A. С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз. Например, вспышка класса M в десять раз сильнее, чем A, а X — в сто раз.