Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце зафиксирована первая в году вспышка высшего класса X: потоки солнечной плазмы уже летят к Земле

Первая в 2026 году солнечная вспышка высшего класса X зафиксирована 18 января.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье вечером на Солнце произошла сильная вспышка. Ее классифицировали как X — наивысший балл среди солнечных вспышек. Это первое явление подобной мощности в 2026 году, о чем сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки бывают разных уровней мощности. Они обозначаются буквами A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка — это A. С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз. Например, вспышка класса M в десять раз сильнее, чем A, а X — в сто раз.

Такие вспышки могут выбрасывать в космос много солнечной плазмы. Когда это вещество достигает Земли, оно вызывает пресловутые магнитные бури.

Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2026 года ученым удалось заснять на видео солнечную вспышку ночью.