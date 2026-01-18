На Солнце зафиксирована первая в году вспышка высшего класса X: потоки солнечной плазмы уже летят к Земле

В воскресенье вечером на Солнце произошла сильная вспышка. Ее классифицировали как X — наивысший балл среди солнечных вспышек. Это первое явление подобной мощности в 2026 году, о чем сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас», — говорится в сообщении.
Солнечные вспышки бывают разных уровней мощности. Они обозначаются буквами A, B, C, M и X. Самая слабая вспышка — это A. С каждой следующей буквой мощность увеличивается в десять раз. Например, вспышка класса M в десять раз сильнее, чем A, а X — в сто раз.
Такие вспышки могут выбрасывать в космос много солнечной плазмы. Когда это вещество достигает Земли, оно вызывает пресловутые магнитные бури.
Ранее KP.RU сообщил, что в начале 2026 года ученым удалось заснять на видео солнечную вспышку ночью.