Минобразования Беларуси сказало, почему детям не отменяют уроки в сильные морозы

Заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай сказал телеканалу СТВ, почему детям не отменяют уроки в сильные морозы.
Кадлубай напомнил, что эти вопросы регулируются нормативно-правовыми актами. Это касается в том числе ограничения нахождения детей в школьное время на улице или посещение учреждений образования в целом. Такие нормы следуют из санитарно-эпидемиологических требований Минздрава.
«Там четкие температурные диапазоны обозначены, обозначена скорость ветра еще к этим температурным диапазонам отрицательным», — сказал замминистра.
(Ранее, кстати, мы писали, что Минобразования назвало случаи, когда могут отменить занятия в белорусских школах из-за морозов. Так, школьникам могут разрешить остаться дома, если температура воздуха в 07.00 ниже −25 градусов, а ветер сильнее трех метров в секунду.).
Александр Кадлубай добавил, что право приостанавливать работу учреждений образования есть у их учредителей — райисполкомов и администраций районов в Минске:
«Согласно этим актам, видят, мониторят ситуацию и имеют право при низких отрицательных температурах и погодных условиях приостановить деятельность того или иного учреждения образования».
Замглавы Минобразования сказал, что в прошлую пятницу (речь, вероятно, про 9 января) «чуть больше было снега, чем обычно белорусской зимой». На тот момент было принято решение по части районов страны приостановить подвоз детей в школы, «чтобы не подвергать детей излишнему риску при перевозке транспортом». Однако уже в субботу обычный формат был восстановлена.
«Сегодня мы можем ответить по вчерашнему дню и по сегодняшнему о том, что у нас в рамках Республики Беларусь функционирует подвоз, нет нарушений температурного режима в учреждениях образования, но и температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования», — сказал Кадлубай.
