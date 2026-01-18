В России изменят требования к земельным участкам: что россиянам нужно знать о законе садоводов

В 2026 году в РФ планируют уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территорий садоводческих товариществ, а также упростить оформление прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщили журналисты со ссылкой документы правительства. Законопроект, который подготовит Росреестр, затронет ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Представить проект в кабмин планируется в марте, внести в Госдуму — в ноябре 2026 года. Что это за закон и как он изменится — в материале URA.RU.