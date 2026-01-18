В России изменят требования к земельным участкам: что россиянам нужно знать о законе садоводов

В РФ планируют уточнить требования к земельным участкам.
В 2026 году в РФ планируют уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территорий садоводческих товариществ, а также упростить оформление прав на общее имущество СНТ. Об этом сообщили журналисты со ссылкой документы правительства. Законопроект, который подготовит Росреестр, затронет ведение гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Представить проект в кабмин планируется в марте, внести в Госдуму — в ноябре 2026 года. Что это за закон и как он изменится — в материале URA.RU.
Что изменится в оформлении участков.
Российские власти намерены скорректировать требования к земельным участкам, которые включаются в границы территорий садоводческих товариществ, а также упростить порядок оформления прав на общее имущество СНТ. Разработку соответствующих законодательных поправок ведет Росреестр, с документами правительства ознакомилось РИА Новости.
Предполагается скорректировать нормы закона, регулирующего осуществление гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Представить проект в правительство намечено на март текущего года, а в ноябре его планируется внести на рассмотрение в Государственную думу.
Согласно действующей редакции закона, в границы территории садоводства запрещено включать участки, принадлежащие лицам, не являющимся учредителями товарищества. Исключение установлено только для земель, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Разрабатываемые поправки сохраняют этот подход для создаваемых СНТ, но вводят возможность включать в границы уже существующей территории садоводства участки иных собственников — при наличии их письменного согласия.
Отдельный блок поправок касается имущества общего пользования садоводческих товариществ. К нему относятся земельные участки общего назначения и объекты инфраструктуры: дороги и проезды внутри СНТ, спортивные и детские площадки, зеленые зоны, площадки для сбора мусора, сети и сооружения инженерных коммуникаций. Сейчас закон требует, чтобы такое имущество оформлялось в общую долевую собственность владельцев садовых участков после проведения общего собрания, расчета долей и регистрации права в Росреестре. Проект Росреестра предлагает упростить механизм: право общей долевой собственности членов СНТ на общее имущество будет возникать с момента постановки этого имущества на государственный кадастровый учет.
Помимо двух ключевых новаций, проект поправок предусматривает установление порядка передачи общего имущества (в том числе, к примеру, электрических сетей) в пользование ресурсоснабжающим организациям. Предполагается, что это позволит упростить подключение садоводческих некоммерческих товариществ к инженерным сетям в рамках программ наподобие социальной газификации.
Когда законопроект представит Росреестр.
Росреестр разрабатывает соответствующий законопроект. В соответствии с текущим графиком, документ планируется внести на рассмотрение правительства в марте 2026 года, а в Государственную думу — в ноябре 2026 года.
Содержание закона по ключевым параметрам.
Ключевые параметры, предъявляемые к земельным участкам, предназначенным для садоводства и огородничества, закреплены в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 217‑ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества…». Категории земель, согласно закону:
Земли населенных пунктов (с видами разрешенного использования «Для садоводства», «Для ведения садоводства» или «Для огородничества»).Земли сельскохозяйственного назначения (с теми же видами разрешенного использования).
Закон прямо запрещает использовать для садоводства и огородничества земельные участки, включенные в перечень сельскохозяйственных угодий, которые являются продуктивными и особенно ценными (пашня, многолетние насаждения и т.д.).
Именно ВРИ определяет, что можно делать на участке. Их два основных типа, и они взаимоисключающие. Вид разрешенного использования: «садоводство» либо «ведение садоводства». Участок с таким видом разрешенного использования предоставляет владельцу наиболее широкий спектр возможностей. На земельных наделах с указанным ВРИ допускается:
Выращивать сельскохозйственные культуры: плодовые и ягодные растения, овощи. Возводить капитальные строения: Главное отличие — возможность построить садовый дом. Этот дом может быть в дальнейшем признан жилым при условии соответствия всем градостроительным и техническим нормам. Кроме того, допускается строительство хозяйственных построек (гараж, баня, сарай, теплица).Правовой аспект: Если построенный на таком участке садовый дом будет официально признан жилым и поставлен на кадастровый учет в этом статусе, в нем можно зарегистрироваться по месту жительства (получить постоянную прописку).
«Огородничество» существенно ограничивает возможности строительства и предназначен в первую очередь для земледелия. На таком участке разрешается:
Выращивать сельскохозйственные культуры. Строить только некапитальные объекты: Возводить можно лишь временные или вспомогательные сооружения, не имеющие фундамента и не признаваемые объектами недвижимости. Это могут быть бытовки, навесы, парники, погреба или колодцы, предназначенные для хранения урожая и инвентаря. Существенный запрет: Закон категорически запрещает строить на земле для огородничества любые объекты капитального строительства — будь то жилые дома, садовые домики или иные капитальные здания.
Ключевое различие связано с возможностью возведения капитальных строений. На участке, предназначенном для садоводства, допускается строительство жилого дома как для временного, так и для круглогодичного проживания. Земельный участок для огородничества такой опции не предусматривает: его целевое назначение ограничивается ведением сельскохозяйственных работ на земле.
Для точного установления вида разрешенного использования земельного участка следует запросить актуальную выписку из ЕГРН. Соответствующие сведения содержатся в разделе «Виды разрешенного использования».
Все земельные участки, входящие в пределы одной территории садоводства или огородничества, обязаны располагаться в пределах единой территориальной зоны, для которой установлены соответствующие виды разрешенного использования. Согласно статье 12 Федерального закона № 217-ФЗ, в границы территории садоводства не допускается включать земельные участки, не принадлежащие ее учредителям. Единственным исключением из данного правила являются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Что запрещено законом: ключевые ограничения.
Использование земельных участков для садоводства и огородничества не допускается в следующих случаях:
Если участки относятся к землям, изъятым из оборота либо ограниченным в обороте (в частности, это могут быть земли заповедников, территории оборонного назначения, особо охраняемые природные территории).Если участки расположены в пределах первого или второго пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Если земельные участки отнесены к территориям общего пользования (улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).
Права и обязанности товариществ.
Действующее законодательство подробно определяет порядок создания и функционирования садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) и огороднических некоммерческих товариществ (ОНТ). В частности, регулируются:
условия учреждения товариществ и порядок вступления в их члены;правила ведения реестра членов товарищества;порядок формирования имущества общего пользования (включая дороги, линии электросетей, водонапорные башни и другие объекты инфраструктуры);система управления товариществом (созыв и проведение общих собраний, работа правления, полномочия председателя);виды и порядок внесения платежей (членские, целевые, а также дополнительные взносы).
В 2025 году уже менялось законодательство, о чем должны помнить владельцы земельных участков.
Новые дачные законы 2025 года.
С 12 июля 2025 года в России начали действовать штрафные санкции за наличие борщевика на частных земельных участках. Размер административного взыскания будет определяться субъектом Федерации и в отдельных случаях может достигать пяти тысяч рублей. В частности, в Московской области, в соответствии с последними изменениями регионального законодательства, установлен фиксированный штраф в размере пяти тысяч рублей, сообщил юрист Тимур Харди.
В сентябре 2025 года был принят новый закон, который ввел прямой запрет на коммерческое использование садовых и огородных участков, определив их основным назначением организацию отдыха граждан. Выращивание сельскохозяйственной продукции для личного потребления официально отнесено к вспомогательным видам использования таких земельных участков. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
Эксперт отметил, что новый закон однозначно запрещает размещение на садовых и дачных участках хостелов, складских помещений, производственных мастерских, а также автомоек. За эксплуатацию земли не по установленному целевому назначению предусмотрены административные штрафы: для физических лиц они стартуют от 10 тысяч рублей и могут достигать 1% кадастровой стоимости надела.
Также с 1 сентября 2025 года в России начали применяться новые критерии для изъятия заброшенных земельных участков: одним из оснований станет отсутствие на наделе построенного и зарегистрированного объекта. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.