Росстандарт разработал новые ГОСТы для детского питания

В России разработали новые ГОСТы для детского питания, которые требуют от производителя не только гарантировать его безопасность, но и обеспечить максимальную пользу для здоровья детей. Об этом «Российской газете» сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
По его словам, разработка стандартов является вкладом в здоровье будущих поколений. Ранее действовавшие требования обязывали производить детское питание, отвечающее физиологическим потребностям детского организма, и запрещали причинять вред. Новые ГОСТы учитывают необходимость индивидуального подхода, включая продукты для детей с особыми потребностями, например, низколактозное молоко.
Отдельный блок работы был посвящён созданию стандартов на ключевые компоненты детского питания, такие как мальтодекстрин и витаминно-минеральные премиксы, требования к которым ранее не раскрывались международными корпорациями. Особое внимание уделяется также методам испытаний и контроля качества этой продукции.
Ранее сообщалось, что Nestle отозвала детское питание в 25 странах из-за токсина.