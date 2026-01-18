Депрессия может быть ранним признаком заболеваний мозга у пожилых

Работа опубликована в журнале General Psychiatry. Ученые установили, что депрессивные расстройства появляются чаще и раньше у людей, которым впоследствии диагностируют эти заболевания. Риск депрессии постепенно нарастает и достигает пика примерно за три года до постановки диагноза, а после его подтверждения остается существенно выше, чем у пациентов с другими хроническими болезнями.