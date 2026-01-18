Депрессия может быть ранним признаком заболеваний мозга у пожилых

Депрессия в пожилом возрасте может быть ранним признаком нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Паркинсона и деменцию с тельцами Леви, пришли к выводу исследователи из Дании.
Работа опубликована в журнале General Psychiatry. Ученые установили, что депрессивные расстройства появляются чаще и раньше у людей, которым впоследствии диагностируют эти заболевания. Риск депрессии постепенно нарастает и достигает пика примерно за три года до постановки диагноза, а после его подтверждения остается существенно выше, чем у пациентов с другими хроническими болезнями.
«Полученные данные согласуются с гипотезой о том, что депрессия может быть ранним проявлением нейродегенеративных изменений, которые в дальнейшем приводят к болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви», — заявил руководитель исследования Кристофер Роде.
По данным авторов, депрессия встречается у 30−40% пациентов с болезнью Паркинсона или деменцией с тельцами Леви. Для проверки причин этой связи ученые проанализировали медицинские данные более 17,7 тысячи жителей Дании с такими диагнозами и сравнили их с показателями пожилых людей, страдающих ревматоидным артритом, хронической болезнью почек и остеопорозом.
Анализ показал, что рост депрессии у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями нельзя полностью объяснить психологической реакцией на хроническую болезнь. Особенно выраженной эта тенденция оказалась при деменции с тельцами Леви, где уровень депрессии был выше, чем при болезни Паркинсона.
После постановки диагноза риск депрессии у таких пациентов остается повышенным, что, по словам авторов, указывает на необходимость регулярного скрининга психического состояния. «Постоянно более высокая частота депрессии после диагностики требует повышенной клинической настороженности и систематического выявления депрессивных симптомов», — подчеркнул Роде.
При этом исследователи отмечают, что депрессия сама по себе не означает неизбежное развитие нейродегенеративных заболеваний, однако у пожилых людей может служить важным сигналом для более внимательного медицинского наблюдения.
