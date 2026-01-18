В Семикаракорске пенсионерку увезли в больницу после пожара в доме

В Семикаракорске при пожаре на улице Красноармейской пострадала 75-летняя женщина — она надышалась дымом и попала в больницу, сообщили в региональном МЧС.
— Хозяйка вовремя увидела возгорание, но успела надышаться дымом. Женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, — рассказали в ведомстве.
Огонь разгорелся на площади восьми квадратных метров. Пожар потушили шесть огнеборцев МЧС с помощью двух спецмашин. Причину возгорания установит дознаватель ведомства.
В Семикаракорске 75-летняя женщина надышалась дымом при пожаре. Фото: МЧС РО.
Напомним, недавно губернатор Юрий Слюсарь упомянул проекты по усилению пожарной безопасности.
Так, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину. А в Азовском районе также планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.
