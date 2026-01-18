Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Семикаракорске пенсионерку увезли в больницу после пожара в доме

В Семикаракорске 75-летняя женщина надышалась дымом при пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Семикаракорске при пожаре на улице Красноармейской пострадала 75-летняя женщина — она надышалась дымом и попала в больницу, сообщили в региональном МЧС.

— Хозяйка вовремя увидела возгорание, но успела надышаться дымом. Женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, — рассказали в ведомстве.

Огонь разгорелся на площади восьми квадратных метров. Пожар потушили шесть огнеборцев МЧС с помощью двух спецмашин. Причину возгорания установит дознаватель ведомства.

В Семикаракорске 75-летняя женщина надышалась дымом при пожаре. Фото: МЧС РО.

Напомним, недавно губернатор Юрий Слюсарь упомянул проекты по усилению пожарной безопасности.

Так, Миллеровское ВДПО получит почти 593 тысячи рублей на переоборудование молоковоза в пожарную машину. А в Азовском районе также планируют создать добровольческие пожарные дружины в трех фермерских хозяйствах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове в доме на Левенцовке, пострадавшем от БПЛА, может рухнуть подъезд.

Повреждены дома, пожар на предприятии: Что происходит после атаки БПЛА в Ростове 14 января 2026.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше