Украина собирается проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать». Об этом в воскресенье, 18 января, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
— Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, — цитирует Сырского РБК.
Тем временем депутат Верховной рады Украины заявил в частной беседе с немецким журналистом, что Киев должен пойти на болезненный компромисс и вывести войска из Донбасса.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко сообщила, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны.
29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил РФ есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения спецоперации.