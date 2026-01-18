Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский анонсировал наступление ВСУ, так как «в обороне победу не одержать»

Украина собирается проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать». Об этом в воскресенье, 18 января, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Украина собирается проводить наступательные операции против России, поскольку «в обороне победу не одержать». Об этом в воскресенье, 18 января, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

— Мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не получишь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, — цитирует Сырского РБК.

Тем временем депутат Верховной рады Украины заявил в частной беседе с немецким журналистом, что Киев должен пойти на болезненный компромисс и вывести войска из Донбасса.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на мнение киевского юриста Владимира Дородко сообщила, что многие граждане Украины готовы к территориальным уступкам со стороны руководства страны.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что у Вооруженных сил РФ есть перспективы полного освобождения территорий Донбасса в зоне проведения спецоперации.