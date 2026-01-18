Ричмонд
ИКИ РАН: на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла X

Мощная солнечная вспышка высшего класса Х зафиксирована вечером 18 января на Солнце. Максимум был достигнут в 21:09 по московскому времени. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«На Солнце вспышка высшего балла X, происходит прямо сейчас», — говорится в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии. Там добавили, что подобные события сопровождаются выбросами высокоэнергетичных частиц и могут стать источником геомагнитных возмущений, если выброшенное вещество движется в сторону нашей планеты.

Астрономы отметили, что район 4341 уже несколько дней остается одним из наиболее активных на солнечном диске. Две предыдущие сильные вспышки в этой области, зарегистрированные 8 и 12 января, пришлись на обратную сторону Солнца и не были ориентированы на Землю. Тогда события сопровождались крупными выбросами плазмы в межпланетное пространство. Сейчас же эпицентр вспышки находится в центральной части диска, что, по словам специалистов, увеличивает вероятность прямого влияния на околоземное пространство.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали о постепенном росте солнечных пятен и возможном умеренном усилении вспышечной активности без заметного влияния на параметры космической погоды. До этого мировые астрономы уже фиксировали одну из самых мощных вспышек текущего цикла, направленную к Земле, на фоне гигантской, редко встречающейся группы солнечных пятен, за которой специалисты продолжали наблюдение.