ИКИ РАН: на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла X

Астрономы отметили, что район 4341 уже несколько дней остается одним из наиболее активных на солнечном диске. Две предыдущие сильные вспышки в этой области, зарегистрированные 8 и 12 января, пришлись на обратную сторону Солнца и не были ориентированы на Землю. Тогда события сопровождались крупными выбросами плазмы в межпланетное пространство. Сейчас же эпицентр вспышки находится в центральной части диска, что, по словам специалистов, увеличивает вероятность прямого влияния на околоземное пространство.