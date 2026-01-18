Ричмонд
На Украине в школах запретили огнестрельное и холодное оружие

Список запрещенных в образовательных учреждениях предметов опубликовало украинское Минобразования.

Источник: Аргументы и факты

Кабмин Украины утвердил список предметов, с которыми запрещено находиться на территориях школ, сообщили в Минобразования страны.

«В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие — ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки, и его имитации — макеты, муляжи, устройства и игрушки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этом же списке значатся газовые баллончики, электрошокеры, молотки, пилы, алкоголь, табачные изделия и энергетики.

При этом оговаривается, что правило не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий.

Решение приняли с целью повышения безопасности участников образовательного процесса, пояснили в ведомстве.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти решили перевести все учебные заведения страны на дистанционный формат обучения из-за сильных морозов и ухудшения погодных условий.