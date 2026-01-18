На Украине в школах запретили огнестрельное и холодное оружие

Кабмин Украины утвердил список предметов, с которыми запрещено находиться на территориях школ, сообщили в Минобразования страны.
«В перечень входят, в частности, огнестрельное, пневматическое и холодное оружие — ножи, луки, арбалеты, кастеты, нунчаки, и его имитации — макеты, муляжи, устройства и игрушки», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В этом же списке значатся газовые баллончики, электрошокеры, молотки, пилы, алкоголь, табачные изделия и энергетики.
При этом оговаривается, что правило не распространяется на предметы, которые используются в образовательном процессе, хозяйственной деятельности школы, а также во время спортивных и воспитательных мероприятий.
Решение приняли с целью повышения безопасности участников образовательного процесса, пояснили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти решили перевести все учебные заведения страны на дистанционный формат обучения из-за сильных морозов и ухудшения погодных условий.