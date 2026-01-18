Ричмонд
Экс-футболист Булыкин одобрил решение ФИФА расширить ЧМ-2026 до 48 команд

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что решение ФИФА расширить ЧМ-2026 до 48 команд способствует популяризации футбола во всём мире.

Источник: Аргументы и факты

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин одобряет решение ФИФА о расширении числа участников чемпионата мира до 48 команд. Об этом он заявил в интервью «Газете.Ru».

По мнению экс-футболиста, такое расширение способствует популяризации футбола во всём мире. Он отметил, что сборные, которые ранее никогда не попадали на мундиаль, теперь получат такой шанс, что вызовет ажиотаж и повысит интерес к спорту.

Булыкин добавил, что большее количество матчей и участие разных стран сделают турнир более зрелищным и привлекут глобальное внимание.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Мексике и Канаде, а финальный матч запланирован на 19 июля.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил о зависимости репутации США от чемпионата мира по футболу.