В Мексике задержали подозреваемого из списка самых разыскиваемых ФБР лиц

Подозреваемого в убийстве, который числился в списке десяти самых разыскиваемых ФБР лиц, задержали в Мексике после девяти лет поисков, пишет Mirror.
По версии властей, в августе 2016 года Алехандро Росалес Кастильо задолжал своей коллеге тысячу долларов и договорился встретиться с ней на заправке, чтобы вернуть деньги. Однако на месте он заставил девушку снять сбережения в банкомате, а затем отвез ее в лес, где убил. Через несколько дней после пропажи ее тело обнаружили в лесу Северной Каролины (США).
«В пятницу, 16 января, ФБР подтвердило факт задержания 27-летнего мужчины в Мексике по подозрению в убийстве первой степени. Сейчас он содержится в тюрьме Мехико в ожидании экстрадиции», — сказано в материале.
