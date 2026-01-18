Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Мексике задержали подозреваемого из списка самых разыскиваемых ФБР лиц

Подозреваемый из списка самых разыскиваемых ФБР лиц, которого задержали в Мексике, ожидает экстрадиции в США.

Источник: Аргументы и факты

Подозреваемого в убийстве, который числился в списке десяти самых разыскиваемых ФБР лиц, задержали в Мексике после девяти лет поисков, пишет Mirror.

По версии властей, в августе 2016 года Алехандро Росалес Кастильо задолжал своей коллеге тысячу долларов и договорился встретиться с ней на заправке, чтобы вернуть деньги. Однако на месте он заставил девушку снять сбережения в банкомате, а затем отвез ее в лес, где убил. Через несколько дней после пропажи ее тело обнаружили в лесу Северной Каролины (США).

«В пятницу, 16 января, ФБР подтвердило факт задержания 27-летнего мужчины в Мексике по подозрению в убийстве первой степени. Сейчас он содержится в тюрьме Мехико в ожидании экстрадиции», — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что ФБР объявило в розыск 73-летнюю жительницу США. Ее подозревают в мошенничестве на почти 30 миллионов долларов.