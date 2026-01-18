В Мексике задержали подозреваемого из списка самых разыскиваемых ФБР лиц

По версии властей, в августе 2016 года Алехандро Росалес Кастильо задолжал своей коллеге тысячу долларов и договорился встретиться с ней на заправке, чтобы вернуть деньги. Однако на месте он заставил девушку снять сбережения в банкомате, а затем отвез ее в лес, где убил. Через несколько дней после пропажи ее тело обнаружили в лесу Северной Каролины (США).