«Я — подкаблучник был и есть»: Филипп Киркоров рассказал о работе в шоу-бизнесе

Певец Филипп Киркоров в разговоре с журналистами рассказал о работе в шоу-бизнесе. По его словам, артист часто становится ведомым в тандеме с красивыми, сильными и умными женщинами.
— Я сошел с ума сорок лет назад, когда решил связать свою жизнь с шоу-бизнесом… Женщины рулят всем. Я — подкаблучник был и есть, — отметил артист.
Музыкант признался, что сейчас на него оказывает влияние эпатажная певица Марго. В частности, именно она настояла на том, чтобы Филипп Киркоров включил в юбилейный концерт их совместный номер, передает «МК».
Ранее он также рассказал, что дружит с артистом Николаем Басковым уже 25 лет. По его словам, певец всегда может выручить, в том числе и в материальном плане.
В октябре Филипп Киркоров впервые прокомментировал недавнее интервью Аллы Пугачевой. Певец отметил, что годы, проведенные с артисткой, были счастливыми для него, поэтому у него нет к ней никаких претензий. Он также назвал ее «великой певицей нашего времени».