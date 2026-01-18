Армия Сирии вошла на территорию курдской автономии в Аль-Табка

В декабре 2025 года между курдами и сирийской армией возобновились бои. К 10 января подконтрольные новому правительству силы захватили районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Через три дня Сирия объявила восточную часть Алеппо закрытой зоной и обвинила курдов в том, что они запускают дроны по жилым районам и военным позициям.