Армия Сирии вошла на территорию курдской автономии в Аль-Табка

Сирийские войска взяли под контроль курдский город Аль-Табка.

Источник: Комсомольская правда

Сирийские войска захватили северные части страны контролируемые курдскими отрядами, как сообщает газета The Guardian. Агентство Sana же утверждает, что Сирия теперь контролирует город Аль-Табка и плотину рядом с ним.

Согласно публикациям СМИ, сирийская армия разрушила недавно построенный мост Аль-Рашид через реку Евфрат. Военные Сирии заняли важные нефтяные и газовые месторождения.

В декабре 2025 года между курдами и сирийской армией возобновились бои. К 10 января подконтрольные новому правительству силы захватили районы Шейх-Максуд и Ашрафия. Через три дня Сирия объявила восточную часть Алеппо закрытой зоной и обвинила курдов в том, что они запускают дроны по жилым районам и военным позициям.

Ранее KP.RU сообщил, что США нанесли серию ударов по Сирии, объясняя это атаками на позиции террористов.

