Врач Тарабарин рассказал о привычках, повышающих риск образования тромбов

Специалист назвал курение одним из самых мощных провокаторов тромбообразования, поскольку табачный дым повреждает стенки сосудов и сгущает кровь. Также риск значительно повышает употребление алкоголя в больших дозах, что приводит к обезвоживанию и нарушению жирового обмена.