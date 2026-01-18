Врач Тарабарин рассказал о привычках, повышающих риск образования тромбов

Главными причинами развития тромбоза являются вредные привычки и нездоровый образ жизни. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил доктор медицинских наук Сергей Тарабарин.
Специалист назвал курение одним из самых мощных провокаторов тромбообразования, поскольку табачный дым повреждает стенки сосудов и сгущает кровь. Также риск значительно повышает употребление алкоголя в больших дозах, что приводит к обезвоживанию и нарушению жирового обмена.
К другим опасным факторам врач отнёс ожирение и малоподвижный образ жизни, вызывающий застой крови в венах ног. Несбалансированное питание с обилием трансжиров и простых углеводов также наносит удар по сосудистой системе, способствуя развитию атеросклероза.
