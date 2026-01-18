Фетисов: Овечкин имел право не поддерживать ЛГБТ* на матче НХЛ

Фетисов отметил, что акции в поддержку ЛГБТ* в североамериканских лигах носят рекомендательный характер, а участие в них остается добровольным. По его словам, у игроков есть право как участвовать, так и отказываться, если акции противоречат их взглядам или личным обстоятельствам.