«Вашингтон Кэпиталз» проиграли матч со счетом 2:5.
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вправе отказываться от участия в акции лиги по поддержке ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Об этом заявил заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Это Сашина позиция. Он имеет право на такое мнение», — сказал Фетисов. Его слова приводит РИА Новости.
Фетисов отметил, что акции в поддержку ЛГБТ* в североамериканских лигах носят рекомендательный характер, а участие в них остается добровольным. По его словам, у игроков есть право как участвовать, так и отказываться, если акции противоречат их взглядам или личным обстоятельствам.
Матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Флорида Пантерз» завершился со счетом 2:5. В рамках специальной акции игрокам «Вашингтона» предложили использовать клюшки с радужной изолентой* на крюке. Большинство хоккеистов поддержали инициативу. Овечкин, остающийся одним из самых результативных игроков в истории НХЛ, вышел на лед с обычной клюшкой.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.