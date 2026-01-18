Как в Тюмени проходят Крещенские купания на Туре. Фоторепортаж

Сегодня в полдень в Тюмени на реке Тура возле Свято-Троицкого монастыря начались Крещенские купания. Для всех желающих оборудовано несколько купелей, теплые палатки для переодеваний и дежурят спасатели и медики. Корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий.