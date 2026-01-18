Как в Тюмени проходят Крещенские купания на Туре. Фоторепортаж

Крещенисчкие купания на Туре продлятся до полуночи 19 января.
Сегодня в полдень в Тюмени на реке Тура возле Свято-Троицкого монастыря начались Крещенские купания. Для всех желающих оборудовано несколько купелей, теплые палатки для переодеваний и дежурят спасатели и медики. Корреспондент URA.RU поделился кадрами с места событий.
«Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком монастыре, а затем совершил великое освящение воды. Искупнуться в купели можно до полуночи 18 и 19 января», — поделился корреспондент URA.RU.
Также купель оборудована на озере Липовое. Здесь также дежурят медики, спасатели и оборудованы теплые палатки. Окунуться в купель можно до 00:30 в оба дня.
На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания На Туре 18 января начались Крещенские купания.