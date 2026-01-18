Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционных крещенских купаниях, окунувшись в прорубь. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
По данным источника, во время купания температура воздуха составляла минус 15 градусов.
На видеозаписи Лукашенко запечатлен в белой долгополой рубахе. Он окунулся в прорубь, вырезанную во льду замерзшего водоема. Рядом с президентом находился его питомец — шпиц по имени Умка, уточняется в публикации.
Ранее священник Максим Портнов заявил, что распространенное представление о «смывании грехов» при троекратном погружении в прорубь на Крещение является суеверием и не относится к православной традиции.
Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что употребление святой воды может принести не только пользу, но и вред. Священник объяснил значение крещенской воды.
В преддверии крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, «Вечерняя Москва» узнала, как правильно погружаться в воду, не рискуя жизнью и здоровьем.