Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционных крещенских купаниях, окунувшись в прорубь. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционных крещенских купаниях, окунувшись в прорубь. Об этом в воскресенье, 18 января, сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

По данным источника, во время купания температура воздуха составляла минус 15 градусов.

На видеозаписи Лукашенко запечатлен в белой долгополой рубахе. Он окунулся в прорубь, вырезанную во льду замерзшего водоема. Рядом с президентом находился его питомец — шпиц по имени Умка, уточняется в публикации.

Ранее священник Максим Портнов заявил, что распространенное представление о «смывании грехов» при троекратном погружении в прорубь на Крещение является суеверием и не относится к православной традиции.

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) заявил, что употребление святой воды может принести не только пользу, но и вред. Священник объяснил значение крещенской воды.

В преддверии крещенских купаний, которые пройдут в ночь с 18 на 19 января, «Вечерняя Москва» узнала, как правильно погружаться в воду, не рискуя жизнью и здоровьем.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше