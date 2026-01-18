Лукашенко окунулся в крещенскую купель, вместе с ним был шпиц Умка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на Крещение по традиции окунулся в прорубь. В этот моме6нт рядом с ним находился любимый питомец главы государства — белоснежный шпиц по имени Умка. Видеозапись погружения в прорубь опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
«Традиция Первого — окунание в проруби. А вы не побоялись сегодняшних −15?» — написали авторы видео.
На видеозаписи видно, как одетый в белые одежды президент Белоруссии подходит к проруби, берется за поручни, обернутые тканью, и не спеша опускается под воду. Песик переживает за хозяина, крутится рядом с прорубью и негромко гавкает.
После погружения Лукашенко выходит из проруби и удаляется в здание.
Традиции белорусского президента окунаться в прорубь уже несколько лет. Впервые перед камерой Лукашенко сделал это в 2021 году.
