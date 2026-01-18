Ученые предупредили о признаках развития деменции после тяжелого Covid-19

Сообщается, что исследователи из США проанализировали образцы крови более чем 225 пациентов с длительным течением коронавируса и обнаружили у них очень высокий уровень тау-белка, который тесно связан с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Значительные скопления тау-белков могут образовывать бляшки и спутываться. Считается, что именно это является причиной симптомов болезни Альцгеймера — к потере памяти и когнитивным нарушениям.