Ученые предупредили о признаках развития деменции после тяжелого Covid-19

Постоянный туман в мозгу, головные боли и изменения запаха или вкуса после заражения Covid-19 могут говорить о повышенном риске развития болезни Альцгеймера в будущем, пишет Daily Mail.
Сообщается, что исследователи из США проанализировали образцы крови более чем 225 пациентов с длительным течением коронавируса и обнаружили у них очень высокий уровень тау-белка, который тесно связан с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Значительные скопления тау-белков могут образовывать бляшки и спутываться. Считается, что именно это является причиной симптомов болезни Альцгеймера — к потере памяти и когнитивным нарушениям.
«Долгосрочное воздействие Covid-19 может проявляться спустя годы после заражения и может привести к хроническим заболеваниям, включая нейрокогнитивные проблемы, подобные тем, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера», — указал специалист по инфекционным заболеваниям и ведущий автор исследования доктор Бенджамин Люфт.
На основе этих данных исследователи пришли к выводу, что люди, у которых развиваются стойкие симптомы после Covid-19, могут быть подвержены повышенному риску развития нейродегенеративных заболеваний в будущем.
Профессор Шон Клоустон, эксперт по профилактике заболеваний и соавтор исследования, отметил, что повышенный уровень тау-белка в крови является известным биомаркером длительного повреждения мозга.
«Однако мы пока не знаем, следует ли наблюдаемое нами увеличение тау-белка по той же биологической траектории, что и у людей, у которых развивается болезнь Альцгеймера или связанные с ней заболевания», — сказал он.
В настоящее время исследователи выясняют, связан ли повышенный уровень тау-белка у людей с длительным течением Covid напрямую с развитием нейродегенеративных заболеваний.
Ранее медики сообщили о пяти ранних признаках деменции, которые часто остаются незамеченными. Речь идет о кратковременной потери памяти, новых проблем со словами, трудностей с планированием и многозадачностью, изменений в личности и финансовых вопросов, отмечают они.